В Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание "Общественное". Подробности не приводятся. В настоящее время в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях Украины действует воздушная тревога. Вечером 1 февраля сообщалось, что в городе Ровно на западе Украины произошел взрыв в здании ТЦК.

По данным полиции, пострадали шесть человек, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. Утром 1 февраля украинский телеканал "Новости.Live" сообщил, что в трех регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Полтавской и Харьковской областях. В тот момент на их территории действовал режим воздушной тревоги.

Как рассказали очевидцы, российские военнослужащие нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. После этого энергетическая компания "Укрэнерго" заявила об аварийных отключениях света в пяти регионах страны.