Назначен новый начальник генштаба армии Израиля

Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир станет новым начальником генштаба Армии обороны государства (ЦАХАЛ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Соответствующее решение было принято Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Между тем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, партия Бен-Гвира "Еврейская сила" также вышла из правящей коалиции Нетаньяху по аналогичной причине.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.