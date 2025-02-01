Военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Военкоры обвинили ВСУ в ударе по школе-интернату с пленными в Судже
©  официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

По поступающим данным, в том здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в российский регион. Военкоры выяснили, что несколько суток бойцы ВСУ также свозили туда тела расстрелянных и замученных россиян. Затем по школе запустили четыре ракеты, чтобы скрыть улики своих преступлений, а также обвинить Россию в ударе.

Счет лишившихся жизни идет на десятки. «Точное число жертв не известно, так как они находятся под завалами рухнувшего здания», указал канал.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что находившиеся в селе Русское Поречное в Курской области украинские военные совершили расправы над 22 жителями. Преступления совершались с 28 сентября по 24 ноября 2024 года. Также военнослужащие ВСУ совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили.

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