Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

По поступающим данным, в том здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в российский регион. Военкоры выяснили, что несколько суток бойцы ВСУ также свозили туда тела расстрелянных и замученных россиян. Затем по школе запустили четыре ракеты, чтобы скрыть улики своих преступлений, а также обвинить Россию в ударе.

С ч е т л и ш и в ш и х с я ж и з н и и д е т н а д е с я т к и . « Т о ч н о е ч и с л о ж е р т в н е и з в е с т н о , т а к к а к о н и н а х о д я т с я п о д з а в а л а м и р у х н у в ш е г о з д а н и я » , — у к а з а л к а н а л .

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что находившиеся в селе Русское Поречное в Курской области украинские военные совершили расправы над 22 жителями. Преступления совершались с 28 сентября по 24 ноября 2024 года. Также военнослужащие ВСУ совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили.