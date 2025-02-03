Несколько взрывов произошли в российском городе

Несколько взрывов произошли в Красноармейском районе Волгограда, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) одного из местных заводов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что местные жители услышали от двух до пяти взрывов, а также заметили вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО возле одного из местных заводов. Кроме того, сообщается о перебоях с электроснабжением в некоторых домах.

Кроме того, о взрывах сообщили жители поселка городского типа Светлый Яр. Официальной информации в данный момент нет.