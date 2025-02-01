На границе Одесской области и Приднестровья появились рвы и заборы
На границе Одесской области Украины и Приднестровья появились противотанковые укрепления, ров и забор с колючей проволокой, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, подобные меры Киев ввел для усиления контроля на границе и борьбы с теми, кто уклоняется от мобилизации.
Противотанковые укрепления, ров и забор с колючей проволокой появились на границе Одесской области и Приднестровья. Киевский режим усилил контроль на границе с ПМР. Всё для «борьбы с уклонистами», — написал он.
Поддубный пояснил, что есть версия, будто украинским пограничникам дали приказ стрелять в тех, кого заметят на границе. Он пояснил, что такое мнение распространяется в обществе.
До этого сообщалось, что мэры нескольких городов во Львовской области Украины — Дрогобыча, Трускавца, Сходницы, Борислава и Меденича — были оштрафованы за невыполнение плана по мобилизации. Каждому из них придется уплатить по 36 тысяч гривен (83 тысячи рублей).
Начальник Киевского районного территориального центра комплектования Харькова Александр Чепурный ранее ответил на претензии депутатов Рады к методам принудительной мобилизации. По его словам, в Харькове практически не осталось мотивированных к службе в ВСУ людей.