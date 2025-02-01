ВС РФ начали продавливать оборону ВСУ у Часова Яра

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что военные армии России продавливают оборону ВСУ к югу от города Часов Яр Донецкой Народной республики. По данным источника, ВС РФ хотят овладеть рудниками Блок-9 и «Юго-Восточный». Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Н а Ч а с о в о я р с к о м н а п р а в л е н и и р о с с и й с к и е в о й с к а п р о д а в л и в а ю т о б о р о н у п р о т и в н и к а к ю г у о т Ч а с о в а Я р а . П о с л е у с п е х о в , д о с т и г н у т ы х н а с е в е р е г о р о д а , В С Р Ф с т р е м я т с я о в л а д е т ь р у д н и к а м и Б л о к - 9 и « Ю г о - В о с т о ч н ы й » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Кроме того, по данным «Рыбаря», ВС РФ взяли под контроль пруд «Кузня», в районе которого несколько месяцев велись ожесточенные бои. Источник добавил, что штурмовики выбили противника с позиций в урочище «Кринички» и соседних лесополосах, вплотную приблизившись к руднику «Юго-Восточный».

Уточняется, что контроль над территориями этих предприятиях позволить российской армии установить визуальное наблюдение за южной частью города. Кроме того, возможно развитие наступления в сторону микрорайона «Южный» и села Ступочки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал журналистам, как российские бойцы ликвидировали группировку противника, которая попала в окружение в городе Часов Яр на территории ДНР. Аналитик отметил, что этот район остается серой зоной. В МО РФ эти сведения не комментировали.