ВС РФ начали продавливать оборону ВСУ у Часова Яра

Армия России начала стремительно продавливать оборону ВСУ у Часова Яра
Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что военные армии России продавливают оборону ВСУ к югу от города Часов Яр Донецкой Народной республики. По данным источника, ВС РФ хотят овладеть рудниками Блок-9 и «Юго-Восточный». Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.
На Часовоярском направлении российские войска продавливают оборону противника к югу от Часова Яра. После успехов, достигнутых на севере города, ВС РФ стремятся овладеть рудниками Блок-9 и «Юго-Восточный», — сказано в сообщении.
Кроме того, по данным «Рыбаря», ВС РФ взяли под контроль пруд «Кузня», в районе которого несколько месяцев велись ожесточенные бои. Источник добавил, что штурмовики выбили противника с позиций в урочище «Кринички» и соседних лесополосах, вплотную приблизившись к руднику «Юго-Восточный».
Уточняется, что контроль над территориями этих предприятиях позволить российской армии установить визуальное наблюдение за южной частью города. Кроме того, возможно развитие наступления в сторону микрорайона «Южный» и села Ступочки.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал журналистам, как российские бойцы ликвидировали группировку противника, которая попала в окружение в городе Часов Яр на территории ДНР. Аналитик отметил, что этот район остается серой зоной. В МО РФ эти сведения не комментировали.