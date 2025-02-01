В США сообщили о планах передать Израилю десятки тысяч штурмовых винтовок

Администрация президента США Дональда Трампа планирует передать Израилю 24 тысячи штурмовых винтовок в рамках проекта, который администрация Джо Байдена отклонила, поскольку опасалась, что израильские военные будут применять это оружие против палестинцев. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

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По его словам, новая администрация рассматривает возможность отмены приказа бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, который заблокировал передачу винтовок Израилю, заказавшего оружие на сумму около $34 млн.

В прошлом году газета писала, что власти США опасаются появления нового всплеска насилия при передаче десятков тысяч единиц огнестрельного оружия Израилю. По данным издания, Израиль заказал около 24 тыс. автоматических и полуавтоматических винтовок у американских производителей оружия, такой большой заказ должен получить одобрение Госдепартамента и конгресса США. Основным получателем оружия должна стать израильская полиция, однако в Вашингтоне не исключили, что часть винтовок может быть передана гражданским лицам. Ряд американских законодателей потребовали гарантий от администрации Байдена, что заказанное Израилем оружие не попадет в плохие руки.