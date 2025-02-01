Российские военные нанесли удар по гостинице с наемниками в Одессе

Удар был нанесен по одесской гостинице «Бристоль», где размещались командование ВСУ и иностранные наемники. У них есть значительные потери. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Российские военные нанесли удар по гостинице с наемниками в Одессе
© РИА Новости

Рогов рассказал, что была получена оперативная информация, подтвержденная местными жителями, о том, что в гостинице размещаются боевики и наемники.

«Нанесен удар по элитной гостинице "Бристоль", в которой постоянно размещалось командование боевиков ВСУ, там же находился пункт временной дислокации иностранных наемников», сказал он.

По словам Рогова, потери противника уточняются. Уже имеется информация, что значительная часть боевиков получила ранения.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов.