Российские военные нанесли удар по гостинице с наемниками в Одессе

Удар был нанесен по одесской гостинице «Бристоль», где размещались командование ВСУ и иностранные наемники. У них есть значительные потери. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов рассказал, что была получена оперативная информация, подтвержденная местными жителями, о том, что в гостинице размещаются боевики и наемники.

« Н а н е с е н у д а р п о э л и т н о й г о с т и н и ц е " Б р и с т о л ь " , в к о т о р о й п о с т о я н н о р а з м е щ а л о с ь к о м а н д о в а н и е б о е в и к о в В С У , т а м ж е н а х о д и л с я п у н к т в р е м е н н о й д и с л о к а ц и и и н о с т р а н н ы х н а е м н и к о в » , — с к а з а л о н .

По словам Рогова, потери противника уточняются. Уже имеется информация, что значительная часть боевиков получила ранения.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов.