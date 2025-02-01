Российские военные нанесли удар по гостинице с наемниками в Одессе
Удар был нанесен по одесской гостинице «Бристоль», где размещались командование ВСУ и иностранные наемники. У них есть значительные потери. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Рогов рассказал, что была получена оперативная информация, подтвержденная местными жителями, о том, что в гостинице размещаются боевики и наемники.
«Нанесен удар по элитной гостинице "Бристоль", в которой постоянно размещалось командование боевиков ВСУ, там же находился пункт временной дислокации иностранных наемников», — сказал он.
По словам Рогова, потери противника уточняются. Уже имеется информация, что значительная часть боевиков получила ранения.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов.