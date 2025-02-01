Сырский заявил о плохой психологической подготовке в ВСУ

Уровень психологической подготовки мобилизованных в украинские военные формирования «оставляет желать лучшего». Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает РИА Новости.

Сырский провел ежемесячное совещание, на котором отметил, что время обучения мобилизованных было увеличено до 45 дней вместо прежних 30. Однако выяснилось, что новобранцы психологически не готовы к службе.

« П р о в е л т р а д и ц и о н н о е е ж е м е с я ч н о е с о в е щ а н и е п о в о п р о с а м п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а п о д г о т о в к и в в о о р у ж е н н ы х с и л а х У к р а и н ы . . . о с т а в л я е т ж е л а т ь л у ч ш е г о у р о в е н ь п с и х о л о г и ч е с к о й п о д г о т о в к и м о б и л и з о в а н н ы х » , — з а я в и л С ы р с к и й .

Он не привел деталей, но заявил, что эту подготовку в ВСУ необходимо усилить.

Ранее советник Зеленского заявил, что готовятся поправки в законодательство, расширяющие насильственную мобилизацию: забирать в ВСУ начнут молодежь от 18 до 25 лет.