Сырский заявил о плохой психологической подготовке в ВСУ

Уровень психологической подготовки мобилизованных в украинские военные формирования «оставляет желать лучшего». Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает РИА Новости.

Сырский заявил о плохой психологической подготовке в ВСУ
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Сырский провел ежемесячное совещание, на котором отметил, что время обучения мобилизованных было увеличено до 45 дней вместо прежних 30. Однако выяснилось, что новобранцы психологически не готовы к службе.

«Провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в вооруженных силах Украины... оставляет желать лучшего уровень психологической подготовки мобилизованных», заявил Сырский.

Он не привел деталей, но заявил, что эту подготовку в ВСУ необходимо усилить.

Ранее советник Зеленского заявил, что готовятся поправки в законодательство, расширяющие насильственную мобилизацию: забирать в ВСУ начнут молодежь от 18 до 25 лет.