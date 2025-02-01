WP: раскол в оборонной сфере Украины произошел в опасное время

Раскол в украинском оборонном секторе произошел в самый опасный момент противостояния, пишет The Washington Post (WP).

WP: раскол в оборонной сфере Украины произошел в опасное время
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Ранее украинский «Центр противодействия коррупции» сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением.

В организации уточнили, что отказ главы ведомства продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, вопреки решению наблюдательного совета, был незаконным.

«Любое проявление скандала в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время», подчеркнули журналисты.

Авторы статьи пояснили, что неблагоприятный период связан с неопределенностью президента США Дональда Трампа в вопросе поставок Украине военной помощи.