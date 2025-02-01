WP: раскол в оборонной сфере Украины произошел в опасное время
Раскол в украинском оборонном секторе произошел в самый опасный момент противостояния, пишет The Washington Post (WP).
Ранее украинский «Центр противодействия коррупции» сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением.
В организации уточнили, что отказ главы ведомства продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, вопреки решению наблюдательного совета, был незаконным.
«Любое проявление скандала в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время», — подчеркнули журналисты.
Авторы статьи пояснили, что неблагоприятный период связан с неопределенностью президента США Дональда Трампа в вопросе поставок Украине военной помощи.