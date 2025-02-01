Раскол в украинском оборонном секторе произошел в самый опасный момент противостояния, пишет The Washington Post (WP).

Ранее украинский «Центр противодействия коррупции» сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением.

В организации уточнили, что отказ главы ведомства продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, вопреки решению наблюдательного совета, был незаконным.

« Л ю б о е п р о я в л е н и е с к а н д а л а в о б о р о н н о м с е к т о р е У к р а и н ы п р о и с х о д и т в н е б л а г о п р и я т н о е д л я с т р а н ы в р е м я » , — п о д ч е р к н у л и ж у р н а л и с т ы .

Авторы статьи пояснили, что неблагоприятный период связан с неопределенностью президента США Дональда Трампа в вопросе поставок Украине военной помощи.