Раскрыта цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе

Целью ракетного удара по гостинице «Бристоль» в Одессе стали офицеры военной разведки Франции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

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По его информации, разведчики прибыли на Украину с Ближнего Востока.

31 января военкор Евгений Лисицын рассказал, что удар пришелся по отелю. Он выяснил, что там жили и отдыхали иностранные наемники, в том числе бойцы британского спецназа SAS.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что значительная часть находившихся там военных получила ранения.