Tagesspiegel: Писториус выступил против повышения трат ФРГ на оборону

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против повышения трат на оборону в НАТО до 5% от ВВП стран-членов.

Об этом пишет Tagesspiegel.

«5% нашего ВВП соответствует 42% федерального бюджета — это был бы почти каждый второй евро, что тратит федеральное правительство, €230 млрд», — так он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о повышении трат на оборону.

По словам Писториуса, ФРГ не может позволить тратить столько средств на оборону.

Он также подчеркнул, что любые решения в НАТО должны приниматься по итогам коллективного обсуждения.

Кроме того, Писториус выразил мнение, что в ближайшие десять лет Германии необходимо внести свой вклад в обороноспособность НАТО, соответствующий её масштабам.

Ранее глава Минобороны Греции Никос Дендиас выступил за повышение расходов на оборону в Евросоюзе.