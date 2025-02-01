В Совфеде РФ прокомментировали массированные удары по объектам на Украине

Массированные удары российских войск по инфраструктурным объектам на Украине приносят свои плоды, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Парламентарий высказался о ситуации в зоне конфликта, беседуя с журналистами «Ленты.ру».

Он обратил внимание, что начатая около трех лет назад специальная военная операция имеет конкретные цели.

« Т е м а с с и р о в а н н ы е у д а р ы , к о т о р ы е н а н о с я т с я п о о б ъ е к т а м э н е р г е т и к и и в о е н н о - п р о м ы ш л е н н о м у к о м п л е к с у У к р а и н ы — э т о в п о л н е о п р а в д а н н ы й м е т о д , и о н п р и н о с и т с в о и п л о д ы . И н а ч е м о л ч а н и е , т и ш и н а с п о с о б с т в у ю т т о м у , ч т о н ы н е ш н и е р у к о в о д и т е л и К и е в а < . . . > б е г а ю т п о м и р о в ы м с т о л и ц а м , < . . . > д о к а з ы в а я , ч т о в а ж н о и м п о м о ч ь , ч т о о н и п о б е д я т Р Ф » , — с к а з а л с е н а т о р .

По его словам, российская сторона должна достичь всех целей, о которых говорил президент страны Владимир Путин. В частности, сугубо военными методами.

В Минобороны РФ раскрыли подробности группового удара по Украине

В то же время Карасин подтвердил, что Москва по-прежнему готова к переговорам. Однако ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в европейских странах не торопятся начать диалог.

« П о э т о м у п р о д о л ж а ю т с я б о е в ы е д е й с т в и я , ч т о ж е д е л а т ь » , — о т м е т и л п а р л а м е н т а р и й .

1 февраля министерство обороны РФ сообщило, что ночью военнослужащие страны нанесли массированный удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Целью стали объекты, имеющие критическое значение для украинского оборонно-промышленного комплекса.