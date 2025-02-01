Сенатор Карасин: массированные удары РФ по Украине приносят свои плоды

Массированные удары российских войск по инфраструктурным объектам на Украине приносят свои плоды, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Парламентарий высказался о ситуации в зоне конфликта, беседуя с журналистами «Ленты.ру».

В Совфеде РФ прокомментировали массированные удары по объектам на Украине
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Он обратил внимание, что начатая около трех лет назад специальная военная операция имеет конкретные цели.

«Те массированные удары, которые наносятся по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины это вполне оправданный метод, и он приносит свои плоды. Иначе молчание, тишина способствуют тому, что нынешние руководители Киева <...> бегают по мировым столицам, <...> доказывая, что важно им помочь, что они победят РФ», сказал сенатор.

По его словам, российская сторона должна достичь всех целей, о которых говорил президент страны Владимир Путин. В частности, сугубо военными методами.

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В то же время Карасин подтвердил, что Москва по-прежнему готова к переговорам. Однако ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в европейских странах не торопятся начать диалог.

«Поэтому продолжаются боевые действия, что же делать», отметил парламентарий.

1 февраля министерство обороны РФ сообщило, что ночью военнослужащие страны нанесли массированный удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Целью стали объекты, имеющие критическое значение для украинского оборонно-промышленного комплекса.

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