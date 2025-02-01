В Минобороны РФ рассказали о достижениях группировок «Север» и «Запад»
Бойцы группировок российских войск "Север" и "Запад" за прошедшие сутки ликвидировали до 350 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ.
По информации ведомства, подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад украинских войск. Под удары попали места скопления ВСУ у населенных пунктов Волчанск и Липцы, расположенных в Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии", — говорится в сообщении.
Из него следует, что солдаты группировки "Запад" за аналогичный промежуток времени уничтожили до 320 украинских бойцов. Еще формирования ВСУ лишились 15 пикапов, одного орудия полевой артиллерии, одной бронированной машины, а также двух станций радиоэлектронной борьбы и четырех складов со снарядами.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", — уточнили в МО РФ.
Там добавили, что часть подвергшихся ударам позиций ВСУ находилась в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, место скопления украинских войск заметили в районе населенного пункта Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР).