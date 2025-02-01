Бойцы группировок российских войск "Север" и "Запад" за прошедшие сутки ликвидировали до 350 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад украинских войск. Под удары попали места скопления ВСУ у населенных пунктов Волчанск и Липцы, расположенных в Харьковской области.

" В С У п о т е р я л и д о 3 0 в о е н н о с л у ж а щ и х , т р и а в т о м о б и л я и т р и о р у д и я п о л е в о й а р т и л л е р и и " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Из него следует, что солдаты группировки "Запад" за аналогичный промежуток времени уничтожили до 320 украинских бойцов. Еще формирования ВСУ лишились 15 пикапов, одного орудия полевой артиллерии, одной бронированной машины, а также двух станций радиоэлектронной борьбы и четырех складов со снарядами.

" Н а н е с е н о п о р а ж е н и е ж и в о й с и л е и т е х н и к е д в у х м е х а н и з и р о в а н н ы х б р и г а д В С У , б р и г а д ы т е р о б о р о н ы , ш т у р м о в о й б р и г а д ы " Л ю т ь " н а ц и о н а л ь н о й п о л и ц и и У к р а и н ы " , — у т о ч н и л и в М О Р Ф .

Там добавили, что часть подвергшихся ударам позиций ВСУ находилась в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, место скопления украинских войск заметили в районе населенного пункта Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР).