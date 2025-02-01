В Минобороны РФ раскрыли подробности группового удара по Украине

Российские военные в ночь на субботу, 1 февраля, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что эти объекты обеспечивали работу промышленных площадок ВПК Украины.

Все назначенные объекты были поражены, цели удара достигнуты, отметили в пресс-службе.

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Оперативно–тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, уточнили в Минобороны.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.