Бункер генералов НАТО в Часов Яре захватили хитростью
Командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным Шустрый рассказал военкору Дмитрию Кулько, как был взят подземный командный пункт ВСУ в окрестностях Часов Яра.
Спецназовцы использовали военную хитрость. Зачистив южные окраины города, он двинулись дальше на запад вдоль трассы Артемовск - Константиновка, сделав вид, что собираются штурмовать следующее по маршруту село, Ступочки. И тем самым заставили противника растянуть силы. А потом внезапно повернули и захватили пригородный лес вместе с базой отдыха "Часоворец", на территории которой находится бункер.
"На самом деле бункера там четыре, и все набиты оружием и продуктами. 24-я бригада ВСУ могла долго там отбиваться, но ее командиры плохо руководили действиями своего личного состава во время боя", - рассказал Шустрый.
Уничтожив порядка 40 врагов и взяв троих в плен, спецназ пока бегло осмотрел укрытия.
"Копать и искать будем чуть позже, когда выровняем линию фронта. Тогда все обыщем - в том числе место прилета "Искандера, где сейчас укрытие засыпано землей", - пообещал комбат.
Подземный командный пункт на турбазе выкопали после 2014 года, из него руководили карательной операцией ВСУ на Донбассе. Во время СВО в бункере сидели иностранные советники - в том числе старшие офицеры НАТО.
Российские разведчики захватили пленных ВСУ без единого выстрела
В марте 2024 года в бункер прилетела ракета "Искандера". В результате удара погибло много украинских и иностранных военных - в том числе, предположительно, польский генерал Адам Марчак. По официальной версии, генерал "скоропостижно скончался", его смерть совпала с ударом по бункеру.