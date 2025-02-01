Бункер генералов НАТО в Часов Яре захватили хитростью

Командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным Шустрый рассказал военкору Дмитрию Кулько, как был взят подземный командный пункт ВСУ в окрестностях Часов Яра.

Спецназовцы использовали военную хитрость. Зачистив южные окраины города, он двинулись дальше на запад вдоль трассы Артемовск - Константиновка, сделав вид, что собираются штурмовать следующее по маршруту село, Ступочки. И тем самым заставили противника растянуть силы. А потом внезапно повернули и захватили пригородный лес вместе с базой отдыха "Часоворец", на территории которой находится бункер.

" Н а с а м о м д е л е б у н к е р а т а м ч е т ы р е , и в с е н а б и т ы о р у ж и е м и п р о д у к т а м и . 2 4 - я б р и г а д а В С У м о г л а д о л г о т а м о т б и в а т ь с я , н о е е к о м а н д и р ы п л о х о р у к о в о д и л и д е й с т в и я м и с в о е г о л и ч н о г о с о с т а в а в о в р е м я б о я " , - р а с с к а з а л Ш у с т р ы й .

Уничтожив порядка 40 врагов и взяв троих в плен, спецназ пока бегло осмотрел укрытия.

" К о п а т ь и и с к а т ь б у д е м ч у т ь п о з ж е , к о г д а в ы р о в н я е м л и н и ю ф р о н т а . Т о г д а в с е о б ы щ е м - в т о м ч и с л е м е с т о п р и л е т а " И с к а н д е р а , г д е с е й ч а с у к р ы т и е з а с ы п а н о з е м л е й " , - п о о б е щ а л к о м б а т .

Подземный командный пункт на турбазе выкопали после 2014 года, из него руководили карательной операцией ВСУ на Донбассе. Во время СВО в бункере сидели иностранные советники - в том числе старшие офицеры НАТО.

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В марте 2024 года в бункер прилетела ракета "Искандера". В результате удара погибло много украинских и иностранных военных - в том числе, предположительно, польский генерал Адам Марчак. По официальной версии, генерал "скоропостижно скончался", его смерть совпала с ударом по бункеру.