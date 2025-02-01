В сражении за Покровск (Красноармейск) во многом решается судьба СВО, предположил российский политолог Сергей Марков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее в западных СМИ появились материалы о сражении под Покровском. По мнению экспертов, после взятия города под контроль российские военные смогут использовать его в качестве плацдарма для наступления на север или запад.

На Западе сообщили о катастрофе в зоне спецоперации

По данным политолога, на Покровское направление сейчас переброшены большие подкрепления ВСУ, командиром группировки назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

« И т а м В С У х о т я т с д е л а т ь п е р е л о м в б о е в ы х д е й с т в и я х » , — з а м е т и л М а р к о в .

Политолог напомнил, что Покровск является центром угольной промышленности. Он добавил, что потеря шахт остановит половину металлургических заводов Украины.

« В а ж н е й ш е е с р а ж е н и е н а ч а л о с ь с е й ч а с в о к р у г П о к р о в с к а . О н о о п р е д е л и т б у д у щ е е С В О » , — о т м е т и л М а р к о в .

Прорыв обороны ВСУ на этом участке приблизит обвал всего украинского фронта, резюмировал политолог.