Стало известно, где ВСУ планируют «переломить» ход боевых действий
В сражении за Покровск (Красноармейск) во многом решается судьба СВО, предположил российский политолог Сергей Марков. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Ранее в западных СМИ появились материалы о сражении под Покровском. По мнению экспертов, после взятия города под контроль российские военные смогут использовать его в качестве плацдарма для наступления на север или запад.
На Западе сообщили о катастрофе в зоне спецоперации
По данным политолога, на Покровское направление сейчас переброшены большие подкрепления ВСУ, командиром группировки назначен генерал-майор Михаил Драпатый.
«И там ВСУ хотят сделать перелом в боевых действиях», — заметил Марков.
Политолог напомнил, что Покровск является центром угольной промышленности. Он добавил, что потеря шахт остановит половину металлургических заводов Украины.
«Важнейшее сражение началось сейчас вокруг Покровска. Оно определит будущее СВО», — отметил Марков.
Прорыв обороны ВСУ на этом участке приблизит обвал всего украинского фронта, резюмировал политолог.