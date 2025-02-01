Стало известно, где ВСУ планируют «переломить» ход боевых действий

В сражении за Покровск (Красноармейск) во многом решается судьба СВО, предположил российский политолог Сергей Марков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее в западных СМИ появились материалы о сражении под Покровском. По мнению экспертов, после взятия города под контроль российские военные смогут использовать его в качестве плацдарма для наступления на север или запад.

На Западе сообщили о катастрофе в зоне спецоперации

По данным политолога, на Покровское направление сейчас переброшены большие подкрепления ВСУ, командиром группировки назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

«И там ВСУ хотят сделать перелом в боевых действиях», заметил Марков.

Политолог напомнил, что Покровск является центром угольной промышленности. Он добавил, что потеря шахт остановит половину металлургических заводов Украины.

«Важнейшее сражение началось сейчас вокруг Покровска. Оно определит будущее СВО», отметил Марков.

Прорыв обороны ВСУ на этом участке приблизит обвал всего украинского фронта, резюмировал политолог.