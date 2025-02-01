В Польше подняли авиацию из-за «активности России»

Военные Польши заявили, что этой ночью подняли в небо авиацию и привели в состояние повышенной готовности ПВО из-за «активности России на Украине». Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление распространило Оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

« В н а ш е м в о з д у ш н о м п р о с т р а н с т в е н а ч а л а д е й с т в о в а т ь в о е н н а я а в и а ц и я » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и о п е р а т и в н о г о к о м а н д у ю щ е г о .

По его словам, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

В Оперативном командовании добавили, что эти меры принимались ради безопасности территорий, граничащих с «уязвимыми районами».

Это не первая тревога в этом году. В середине января польские военные также задействовали истребители по аналогичной причине.

В субботу ночью воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.