В Польше подняли авиацию из-за «активности России»
Военные Польши заявили, что этой ночью подняли в небо авиацию и привели в состояние повышенной готовности ПВО из-за «активности России на Украине». Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление распространило Оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — сказано в сообщении оперативного командующего.
По его словам, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
В Оперативном командовании добавили, что эти меры принимались ради безопасности территорий, граничащих с «уязвимыми районами».
Это не первая тревога в этом году. В середине января польские военные также задействовали истребители по аналогичной причине.
В субботу ночью воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.