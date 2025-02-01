Российские разведчики захватили пленных ВСУ без единого выстрела

Отряд разведчиков "Черных гусар" 15-ой гвардейской отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа взял без единого выстрела пять пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) для получения информации. Об этом рассказал журналистам командир равзедроты Алексей Чупин, передает РИА Новости.

Чупин находится в зоне специальной военной операции с декабря 2023 года, он является кадровым офицером. Мужчина окончил военный ВУЗ в 2014 году, учился на факультете спецназа и разведки. Он отслужил контракт и уволился из армии в звании старшего лейтенанта, однако решил стать участником СВО, там стал командиром роты глубинной разведки и взял позывной "Тропа".

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По словам "Тропы", задача разведчиков - зайти в тыл противника, снять разведданные, выявить цель, навести корректировку артиллерии, дать целеуказание.

" Б ы л и з а д а ч и п о в з я т и ю " я з ы к а " ( з а х в а т в о е н н о г о , о т к о т о р о г о м о ж н о у з н а т ь и н ф о р м а ц и ю - п р и м . р е д . ) , с к о т о р ы м и м ы у с п е ш н о с п р а в и л и с ь . " В с к р ы л и о п о р н и к " , в з я л и о т т у д а п я т ь ч е л о в е к . Б е з п о т е р ь у н а с в с е п р о ш л о " , - п о д е л и л с я б о е в .

По его словам, ВСУ при этом понесли потери, лишились около четырех военнослужащих, еще пятеро попали в российский плен.