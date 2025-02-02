В Киевской области произошли взрывы

На территории Киевской области ночью произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

" К и е в с к а я о б л а с т ь — в з р ы в ы " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и , о п у б л и к о в а н н о м в 1 : 3 4 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и .

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 1:00, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Харькове. Какие-либо подробности украинские СМИ в настоящее время не публикуют. Накануне стало известно, что в ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны.

Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.