Стало известно о массированном ракетном ударе по военным объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Взрывы прогремели в нескольких украинских регионах. Речь идет о Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. По предварительной информации, ВС РФ также наносят удар по военному аэродрому Васильков под Киевом.

Помимо этого, Shot со ссылкой на очевидцев сообщает, что российские силы ударили по району аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Уточняется, что там производят и ремонтируют дроны. Кроме того, под ударом оказалась энергетическая инфраструктура в Миргородском районе Полтавской области.

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Ранее взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. Уточнялось, что детонация произошла на территории отеля «Бристоль», находящемся в центре города. В области объявлялась воздушная тревога.