В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом следует из сообщения в приложении МЧС России.

" В н и м а н и е ! Р е с п у б л и к а Т а т а р с т а н ! О п а с н о с т ь а т а к и б е с п и л о т н ы м и в о з д у ш н ы м и с у д а м и . Б у д ь т е б д и т е л ь н ы " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

До этого в Татарстане объявляли угрозу атаки БПЛА в ночь на 30 января. На фоне сообщений об опасности атаки дронов в республике в аэропорту Казани вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В результате три летевших в Казань самолета приземлились на запасных аэродромах.

1 февраля в сводке Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали девять беспилотников над территорией России за ночь. Семь беспилотников сбили над Брянской областью, а также по одному над Белгородской и Саратовской областями.

Российские силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ за ночь

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".