Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках на регионы России

В ночь на воскресенье, 2 февраля, Украина попыталась ударить по трем регионам России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что три дрона были сбиты над Курской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Ранее врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинского беспилотника над территорией региона. Предварительно, никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на заводы в Брянске и Энгельсе.