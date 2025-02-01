Уничтожен безэкипажный катер в Черном море

Силы Черноморского флота в ночь с пятницу на субботу уничтожили в Черном море безэкипажный катер, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщило Минобороны, пишет РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, сработали дежурные огневые средства Черноморского флота.
Подбитый безэкипажный катер ВСУ был вооружен ракетой "воздух-воздух"
«В северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
31 декабря в акватории Черного моря силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось о восьми уничтоженных катерах.