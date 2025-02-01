Уничтожен безэкипажный катер в Черном море

Силы Черноморского флота в ночь с пятницу на субботу уничтожили в Черном море безэкипажный катер, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщило Минобороны, пишет РИА Новости.

Уничтожен безэкипажный катер в Черном море
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Как отметили в ведомстве, сработали дежурные огневые средства Черноморского флота.

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«В северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова», говорится в сообщении.

31 декабря в акватории Черного моря силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось о восьми уничтоженных катерах.

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