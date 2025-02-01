Уничтожен безэкипажный катер в Черном море

Силы Черноморского флота в ночь с пятницу на субботу уничтожили в Черном море безэкипажный катер, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщило Минобороны, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, сработали дежурные огневые средства Черноморского флота.

Подбитый безэкипажный катер ВСУ был вооружен ракетой "воздух-воздух"

« В с е в е р о - з а п а д н о й ч а с т и а к в а т о р и и Ч е р н о г о м о р я у н и ч т о ж е н о д и н б е з э к и п а ж н ы й к а т е р , с л е д о в а в ш и й в н а п р а в л е н и и К р ы м с к о г о п о л у о с т р о в а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

31 декабря в акватории Черного моря силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось о восьми уничтоженных катерах.