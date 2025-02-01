Военные ВСУ прикрывались мирными жителями при отходе из Часова Яра

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрываются мирными жителями, отходя из Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор рассказал, что украинские военные отходят из Часова Яра, прикрываясь гражданскими.

« З а м е ч а ю т н а ш д р о н и с п е ц и а л ь н о с а ж а ю т в с в о и м а ш и н ы м и р н ы х , п о т о м с а м и г р у з я т с я и у е з ж а ю т » , — о т м е т и л о н .

ТАСС: ВСУ перебросили элитные части в Часов Яр

При этом неизвестно, куда солдаты ВСУ увозят мирных жителей и как с ними обращаются.

Ранее житель Часова Яра Павел Морковин обвинил ВСУ в грабеже имущества. По его словам, они вывозили награбленное на турецких броневиках Kirpi.

В январе российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. Ее возвели еще до начала спецоперации на Украине.