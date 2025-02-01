Марочко рассказал о попытках ВСУ остановить продвижение ВС России у Новой Кругляковки

Российские военные сжимают в клещи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в населенном пункте Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, украинское командование «бездумно» бросает резервы к населенному пункту в попытках замедлить продвижение сил РФ.

Марочко заявил о наращивании Киевом группировки ВСУ в ДНР

« Н а ш и в о е н н о с л у ж а щ и е п р о д о л ж а ю т с ж и м а т ь к л е щ и в о к р у г у к р а и н с к о й г р у п п и р о в к и в Н о в о й К р у г л я к о в к е » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении.