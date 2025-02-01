Если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода у ВСУ на фронте не останется солдат. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

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Он напомнил о "колоссальных потерях" ВСУ, о проблемах с мобилизацией и "колоссальном СЗЧ" - случаях самовольного оставления части.

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По словам Дубинского, все это приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет ноль человек, пишет РИА Новости.

При этом Владимир Зеленский продолжает упорно рассказывать украинцам о перемоге (победе) с точки зрения силы. Он не может остановиться, так как знает, что после завершения конфликта ему придется ответить перед законом за все совершенные преступления, отметил депутат.

Дубинский подчеркнул, что Зеленскому придется сидеть в тюрьме за то, что он сделал с Украиной и привел в страну войну, за предательство украинского народа, за то, что положил сотни тысяч жизней и десятки миллионов жизней сломал.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что за 10 месяцев 2024 года число дезертиров в украинской армии выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022-2023 годы. В прошлом году против дезертиров было возбуждено 60 тысяч уголовных дел.

Как уточнил неназванный украинский генерал, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад ВСУ.