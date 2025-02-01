В Иране предупредили о последствиях в случае удара по ядерным объектам

Возможный удар по ядерным объектам Ирана со стороны противников исламской республики будет крупнейшей ошибкой в истории. Об этом телеканеалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

« И а м е р и к а н ц ы , и и з р а и л ь т я н е х о р о ш о п о н и м а ю т , п о к а к и м ц е л я м м ы у д а р и м в о т в е т . Я с ч и т а ю , ч т о п о с л е э т о г о м ы в с т у п и м в п о л н о м а с ш т а б н у ю в о й н у в р е г и о н е . Н и к т о э т о г о н е х о ч е т н и в р е г и о н е , н и з а е г о п р е д е л а м и . Я с ч и т а ю м а л о в е р о я т н ы м , ч т о С Ш А п р и м у т т а к о е р е ш е н и е и п о й д у т н а э т о » , — з а я в и л А р а г ч и .

Иран пригрозил Израилю и США атомной бомбой

Глава иранского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Тегеран на данный момент не обладает ядерным оружием — однако у Ирана существуют возможности для его создания.

Также Аббас Арагчи добавил, что Исламская республика Иран не видит оснований для прямых переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

При этом Арагчи отметил, что для возобновления диалога, Вашингтон мог бы пойти на разблокировку замороженных иранских активов — это стало бы первым шагом в возобновлении доверия между Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы.