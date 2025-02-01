Если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не останется солдат, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, массовом дезертирстве.

Омбудсмен ВСУ объяснила дезертирство психологическими проблемами

« К о т о р о е п р и в е д е т к т о м у , ч т о ч е р е з ш е с т ь м е с я ц е в н а ф р о н т е б у д е т з е р о ч е л о в е к — н о л ь , о н п р о д о л ж а е т у п о р н о р а с с к а з ы в а т ь н а м о п е р е м о г е ( п о б е д е — п р и м . " Л е н т ы . р у " ) с т о ч к и з р е н и я с и л ы » , — д о б а в и л д е п у т а т .

По мнению Дубинского, Зеленский не может остановиться, потому что знает: ему придется ответить перед законом за все совершенные преступления.

Ранее стало известно, что количество самовольно оставивших части дезертиров ВСУ достигает 150 тысяч.