В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

Если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не останется солдат, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ
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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, массовом дезертирстве.

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«Которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек ноль, он продолжает упорно рассказывать нам о перемоге (победе прим. "Ленты.ру") с точки зрения силы», добавил депутат.

По мнению Дубинского, Зеленский не может остановиться, потому что знает: ему придется ответить перед законом за все совершенные преступления.

Ранее стало известно, что количество самовольно оставивших части дезертиров ВСУ достигает 150 тысяч.

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