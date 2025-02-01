ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяли жителям Русского Поречного выходить из дома, угрожая расстрелом, рассказали военным следователям дочь и сын одного из погибших Мария и Александр Саньковы. Об этом пишет РИА Новости.

Они сообщили, что в начале осени их отец еще был жив, им удалось с ним связаться и узнать, что ВСУ находятся в селе.

ВСУ расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР

« С к а з а л , ч т о о н и в е з д е . К у д а я н е п о й д у , о н и в е з д е . Н у к а к о н м н е с к а з а л , ч т о б ы о н н и к у д а н е п е р е д в и г а л с я … н е в ы х о д и л и з д о м а , е с л и е щ е р а з о н в ы й д е т , т о о н и п р и с т р е л я т » , — р а с с к а з а л А л е к с а н д р С а н ь к о в о р а з г о в о р е с о т ц о м .

Ранее стало известно, что украинские военные совершили расправы над 22 жителями Русского Поречного.