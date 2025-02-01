В Британии рассказали о запросе Европы к США на случай отправки миротворцев на Украину

Европа запросила у США воздушную поддержку на случай, если на Украину будут отправлены миротворцы. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на источник в правительстве Великобритании.

« Е в р о п а в о д и н о ч к у м о г л а б ы с ф о р м и р о в а т ь н а з е м н ы е с и л ы , е с л и э т о н е о б х о д и м о . Н о м и н и с т р ы п р о с и л и С Ш А о б е с п е ч и т ь « в о з д у ш н о е п р и к р ы т и е » » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Игнорирование Трампом руководства ЕС стало «холодным душем» для еврочиновников

До этого глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия не может «всерьез разместить» свой миротворческий контингент на территории Украины.

По ее словам, на Украине нужны войска ООН, однако «они должны быть предоставлены державами, которые сейчас выступают посредниками в войне».

Ранее в МИД России предупредили, что прибывшие на Украину без согласия РФ, станут военной целью.