Врезавшийся в лайнер вертолет Black Hawk работал как «такси для генералов»

WSJ: врезавшийся в лайнер вертолёт Black Hawk работал как «такси для генералов»
Военный вертолёт Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, выполнял функции «такси для генералов», пишет The Wall Street Journal.
«Вертолёт армии США Black Hawk... отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу», — пишет газета.
Накануне Министерство обороны США засекретило имя одного из членов экипажа вертолёта, который врезался в пассажирский лайнер в Вашингтоне. Пентагон утверждает, что это сделано по требованию семьи военного.
По имеющимся данным, столкнувшийся с самолётом вертолёт Black Hawk отклонился от курса, он летел на 30 метров выше максимально допустимой высоты.
В результате авиакатастрофы погибли 67 человек.