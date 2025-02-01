Врезавшийся в лайнер вертолет Black Hawk работал как «такси для генералов»

Военный вертолёт Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, выполнял функции «такси для генералов», пишет The Wall Street Journal.

« В е р т о л ё т а р м и и США Black Hawk... отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу», — пишет газета.

Накануне Министерство обороны США засекретило имя одного из членов экипажа вертолёта, который врезался в пассажирский лайнер в Вашингтоне. Пентагон утверждает, что это сделано по требованию семьи военного.

По имеющимся данным, столкнувшийся с самолётом вертолёт Black Hawk отклонился от курса, он летел на 30 метров выше максимально допустимой высоты.

В результате авиакатастрофы погибли 67 человек.