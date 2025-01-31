Пентагон засекретил имя одного из членов экипажа вертолета, разбившегося в США

Министерство обороны США засекретило имя одного из членов экипажа вертолёта, который врезался в пассажирский лайнер в Вашингтоне. Пентагон утверждает, что это сделано по требованию семьи военного.

В списке погибших членов экипажа, опубликованном министерством, значатся 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия и 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда, останки которого до сих пор не обнаружены.