Американские военные погибли из-за ЧП на базе в Джорджии

Двое американских военных погибли из-за несчастного случая на военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия. Об этом сообщил представитель базы майор Чарльз Эган.

« Д в о е с л у ж а щ и х а р м и и США погибли во время ночного несчастного случая на тренировке в Джорджии», — привело слова Эгана Associated Press.

ЧП произошло ночью 30 января во время боевой подготовки. По данным агентства, происшествие связано с неким транспортным средством.

Ранее на Аляска разбился истребитель пятого поколения F-35 американских ВВС.