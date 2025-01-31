AP: двое американских военных погибли из-за ЧП на военной базе в Джорджии

Двое американских военных погибли из-за несчастного случая на военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия. Об этом сообщил представитель базы майор Чарльз Эган.

Американские военные погибли из-за ЧП на базе в Джорджии
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«Двое служащих армии США погибли во время ночного несчастного случая на тренировке в Джорджии», — привело слова Эгана Associated Press.

ЧП произошло ночью 30 января во время боевой подготовки. По данным агентства, происшествие связано с неким транспортным средством.

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