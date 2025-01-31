Американские военные погибли из-за ЧП на базе в Джорджии

AP: двое американских военных погибли из-за ЧП на военной базе в Джорджии
Двое американских военных погибли из-за несчастного случая на военной базе Форт Стюарт на юге штата Джорджия. Об этом сообщил представитель базы майор Чарльз Эган.
«Двое служащих армии США погибли во время ночного несчастного случая на тренировке в Джорджии», — привело слова Эгана Associated Press.
ЧП произошло ночью 30 января во время боевой подготовки. По данным агентства, происшествие связано с неким транспортным средством.
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