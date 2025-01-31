Серия мощных взрывов прогремела в Одессе.

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передаёт РИА Новости.

« О п я т ь м о щ н ы е в з р ы в ы » , – н а п и с а л о н .

Как ранее писала «Свободная Пресса», координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по порту Измаила Одесской области, несколько дней или недель он не будет принимать военные грузы.

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