Завершены испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодок

Испытательные пуски первой в мире гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон» с подводных лодок завершены. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил глава Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов.

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По его словам, в текущей момент уже запущен процесс принятия инновационных снарядов на вооружение российской армии. Он добавил, что все корабли оснащаются в том порядке и объемах, которые установило непосредственно Минобороны.

— М ы и с п ы т а н и я п р о в е л и . Т а м ц е л а я п р о г р а м м а п р и н я т и я е г о н а в о о р у ж е н и е , — п е р е д а е т с л о в а Леонова РИА Новости.

Самая главная российская разработкой последнего времени стал гиперзвуковой баллистический снаряд «Орешник». Президент РФ Владимир Путин отметил, что создание и выпуск этого снаряда является настоящим историческим событием в ракетно-космической отрасли. Глава государства в ходе прямой линии в Гостином Дворе даже предложил странам Запада провести «технологическую дуэль» между их средствами противовоздушной и противоракетной обороны.