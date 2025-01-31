Испытательные пуски российских ракет «Циркон» с подлодок успешно завершили

Испытательные пуски первой в мире гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон» с подводных лодок завершены. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил глава Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов.

Завершены испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодок
© Минобороны РФ

По его словам, в текущей момент уже запущен процесс принятия инновационных снарядов на вооружение российской армии. Он добавил, что все корабли оснащаются в том порядке и объемах, которые установило непосредственно Минобороны.

Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, передает слова Леонова РИА Новости.

Самая главная российская разработкой последнего времени стал гиперзвуковой баллистический снаряд «Орешник». Президент РФ Владимир Путин отметил, что создание и выпуск этого снаряда является настоящим историческим событием в ракетно-космической отрасли. Глава государства в ходе прямой линии в Гостином Дворе даже предложил странам Запада провести «технологическую дуэль» между их средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

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