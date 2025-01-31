Завершены испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодок

Испытательные пуски российских ракет «Циркон» с подлодок успешно завершили
Испытательные пуски первой в мире гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон» с подводных лодок завершены. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил глава Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов.
По его словам, в текущей момент уже запущен процесс принятия инновационных снарядов на вооружение российской армии. Он добавил, что все корабли оснащаются в том порядке и объемах, которые установило непосредственно Минобороны.
— Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, — передает слова Леонова РИА Новости.
Самая главная российская разработкой последнего времени стал гиперзвуковой баллистический снаряд «Орешник». Президент РФ Владимир Путин отметил, что создание и выпуск этого снаряда является настоящим историческим событием в ракетно-космической отрасли. Глава государства в ходе прямой линии в Гостином Дворе даже предложил странам Запада провести «технологическую дуэль» между их средствами противовоздушной и противоракетной обороны.