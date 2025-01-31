Украина ждет поставку новой партии истребителей F-16

Умеров: Украина ждет поставку истребителей F-16 от Нидерландов
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ ожидают новую поставку истребителей F-16 от Нидерландов. Об этом сообщает «Газета.ру».
По словам министра, в 2025 году Нидерланды значительно увеличили программу военной помощи Украине. Впрочем, сроки поставок истребителей пока не сообщаются — всего Нидерланды обещали передать Украине 24 боевых самолета F-16.
«Уже есть договоренности на 2025-й. Главный приоритет — программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025-м, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава», — заявил Умеров.
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