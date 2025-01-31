Украина ждет поставку новой партии истребителей F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ ожидают новую поставку истребителей F-16 от Нидерландов. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам министра, в 2025 году Нидерланды значительно увеличили программу военной помощи Украине. Впрочем, сроки поставок истребителей пока не сообщаются — всего Нидерланды обещали передать Украине 24 боевых самолета F-16.

« У ж е е с т ь д о г о в о р е н н о с т и н а 2 0 2 5 - й . Г л а в н ы й п р и о р и т е т — п р о г р а м м а F - 1 6 . О ж и д а е м п е р е д а ч у о ч е р е д н о й п а р т и и с а м о л е т о в в 2 0 2 5 - м , п р о д о л ж а е м о б у ч е н и е п и л о т о в , и н ж е н е р н о г о и т е х н и ч е с к о г о с о с т а в а » , — з а я в и л У м е р о в .

Ранее Финляндия выделила новый пакет военной помощи Украине.