Умеров: Украина ждет поставку истребителей F-16 от Нидерландов

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ ожидают новую поставку истребителей F-16 от Нидерландов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Украина ждет поставку новой партии истребителей F-16
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По словам министра, в 2025 году Нидерланды значительно увеличили программу военной помощи Украине. Впрочем, сроки поставок истребителей пока не сообщаются — всего Нидерланды обещали передать Украине 24 боевых самолета F-16.

«Уже есть договоренности на 2025-й. Главный приоритет программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025-м, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава», заявил Умеров.

Ранее Финляндия выделила новый пакет военной помощи Украине.