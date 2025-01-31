Министерство иностранных дел Германии рекомендовало гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Россию из-за угрозы атак беспилотников.

« М И Д Германии в пятницу заявило, что «настоятельно не рекомендует» гражданам ездить в Россию из-за участившихся в последние недели и месяцы атак с использованием беспилотников на некоторые районы страны, включая Московскую область», — сообщило агентство Reuters.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, атаки беспилотников пока не нанесли серьёзный материальный ущерб, а систему обороны вокруг Москвы существенно расширили. Однако, по мнению МИД Германии, атаки на общественный транспорт до сих пор возможны.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германию якобы освободили Соединённые Штаты. В Совбезе России назвали слова немецкого политика лицемерием.