Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к продуктовой базе в микрорайоне Шевченко в Часовом Яре в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в квартале с многоэтажными домами и у огнеупорного завода продолжаются ожесточенные бои. По его словам, украинские войска упираются «всеми силами», поэтому пока говорить о сломе обороны противника в городе преждевременно.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что подразделения ВС России установили контроль над существенной частью Часов Яра. По его словам, украинские войска были выбиты с самого сложного укрепрайона, организованного на территории огнеупорного комбината.

На Украине заявили о продвижении ВС РФ на правом берегу реки Оскол

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что армии России осталось взять Красноармейск (украинское название — Покровск) для выхода на границы ДНР. По его словам, продолжение боевых действий невыгодно Украине.