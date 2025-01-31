На Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ

Украинская армия переживает «кризис дезертирства». Об этом пишет британская газета The Guardian.

На Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ
© РИА Новости

По данным издания, тысячи украинских боевиков покидают свои подразделения. Как отмечает издание, точная информация засекречена, но официальные лица подтверждают, что речь идет о «значительном числе» дезертиров.

Газета объясняет сложившуюся ситуацию тем, что украинские боевики находятся на фронте без необходимого отдыха в течение очень долгого времени.

Ранее сообщалось, что после принятия законопроекта о послаблении ответственности за дезертирство начали массово самовольно оставлять части уже опытные военные, а не только мобилизованные.

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