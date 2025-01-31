Украинская армия переживает «кризис дезертирства». Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, тысячи украинских боевиков покидают свои подразделения. Как отмечает издание, точная информация засекречена, но официальные лица подтверждают, что речь идет о «значительном числе» дезертиров.

Газета объясняет сложившуюся ситуацию тем, что украинские боевики находятся на фронте без необходимого отдыха в течение очень долгого времени.

Ранее сообщалось, что после принятия законопроекта о послаблении ответственности за дезертирство начали массово самовольно оставлять части уже опытные военные, а не только мобилизованные.