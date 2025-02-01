Министр обороны ФРГ высказался об идее Трампа увеличить расходы на оборону

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Tagesspiegel не поддержал требование президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону стран-членов НАТО до 5% от ВВП, объяснив это слишком высоким для Германии показателем.

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« 5 % н а ш е г о В В П с о о т в е т с т в о в а л и б ы 4 2 % ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а — э т о п о ч т и к а ж д ы й в т о р о й е в р о , к о т о р ы й т р а т и т п р а в и т е л ь с т в о Ф Р Г , и л и 2 3 0 м л р д е в р о . М ы н е м о г л и б ы с е б е э т о г о п о з в о л и т ь и н е м о г л и б ы п о т р а т и т ь с т о л ь к о д е н е г » , — с к а з а л П и с т о р и у с .

По его словам, ФРГ внесет свой вклад в оборону НАТО, который соответствует масштабам страны. При этом министр отметил, что в будущем Германия будет тратить на военные нужды больше, чем 2% от ВВП, которые сейчас выделяет правительство.

Писториус подчеркнул, что страны Североатлантического альянса не могут следовать цифре, которую озвучил Трамп в «в одностороннем порядке без обсуждений». Однако глава Минобороны ФРГ согласился, что необходимость повышения расходов на оборону является обоснованной.

9 января канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП. По словам немецкого лидера, что для Германии это означало бы тратить на армию €200 млрд в год. В настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

До этого Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.