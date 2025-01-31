Украинский конфликт может завершиться или мирными переговорами, или полным крахом Киева, что может привести к новому конфликту. Об этом сообщил бывший посол в России (2012-2014), ныне работающий в Стэнфорде и Институте Гувера Майкл Макфол.

« Э т о п р о и з о й д е т , л и б о с п е р е г о в о р а м и , л и б о с к р а х о м У к р а и н ы , п р е д в е щ а ю щ и м н о в ы й к о н ф л и к т » , — з а я в и л М а к ф о л . Е г о с л о в а п е р е д а е т T h e W a s h i n g t o n P o s t .

Он добавил, что для достижения большего в ходе переговорного процесса, Украине нужно надежное сдерживание. Его могут предложить только страны-члены НАТО.

Путин назвал условия завершения СВО

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил, что подписание мирного соглашения было сорвано из-за давления Запада, чтобы «поставить на колени» РФ. Подобное произошло в 2022 году, вскоре после начала конфликта. Однако, по словам Фицо, теперь Киев «стоит на коленях», передает «Национальная служба новостей». Так, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что невозможно отрицать успех ВС РФ на фронте. Также он предложил международное обсуждение прав на украинские территории, пишет «Царьград».