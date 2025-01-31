Появились детали операции по высадке десантников под Киевом в 2022 году

Более 200 вертолетов участвовало в высадке десантников ВС РФ на аэродром Гостомель под Киевом в феврале 2022 года, заявил бывший начальник управления армейской авиации, заслуженный военный летчик генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков в эфире «Соловьев Live». По его словам, экипажи тогда выполнили все поставленные задачи операции.

Генерал отметил, что все транспортно-боевые вертолеты вернулись на аэродромы без потерь. Сурцуков выразил сожаление в связи с потерей двух ударных вертолетов прикрытия. Однако при этом экипажи выполнили задачи, подчеркнул летчик.

Высадка российского десанта под Киевом стала единственной крупной операцией такого рода за время СВО. Десантники удерживали аэродром Гостомель, пока командиры не решили отвести войска от Киева в рамках Стамбульских договоренностей как «жест доброй воли».

Ранее военнослужащие армии России взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения СВО. В Минобороны РФ сообщили, что они расположены в ДНР и Харьковской области. Работу выполнили подразделения группировки войск «Центр». Военные заняли населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка, а также Великую Новоселку и Двуречную.