Медведев сообщил о выполнении плана по набору контрактников

План по набору контрактников в январе выполнен. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

31 января политик опубликовал видеоотчет о рабочей поездке в Петербург. В частности, он посетил Военно-медицинскую академию имени Кирова, где пообщался с проходящими реабилитацию военнослужащими и вручил им государственные награды.

Затем зампред Совбеза провел совещание, в ходе которого напомнил, что забота о бойцах специальной военной операции (СВО) должна быть приоритетом государства. Также он побывал на пункте отбора новобранцев для участия в СВО. Политик остался доволен позитивными изменениями в работе пункта отбора, в частности, ускорением срока поступления на военную службу.

Ранее Медведев пообщался с участниками СВО в Башкирии. Он вручил бойцам государственные награды и выразил признательность за их ответственное отношение к воинскому долгу