Боец РФ рассказал о стимуляторах в аптечках ВСУ
Военные Вооруженных сил Украины часто используют стимуляторы, их, вместе с мощными обезболивающими, находят в их аптечках. Об этом ТАСС рассказал российский военный медик с позывным Санта.
Отвечая на вопрос ТАСС о том, используют ли украинские военные психостимуляторы, Санта согласился: "Да, такая практика у них существует".
"Не раз видели в аптечках препараты, <...> явно стимуляторы и мощные обезболивающие", - пояснил военный медик.
Накануне главный военный священник в зоне СВО, протоирея Дмитрий Василенков заявил в Госдуме, что американские инструкторы готовят из украинских военнослужащих "воинов-зверей". Священник связал это с идеологией неоязычества.