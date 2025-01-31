Военные Вооруженных сил Украины часто используют стимуляторы, их, вместе с мощными обезболивающими, находят в их аптечках. Об этом ТАСС рассказал российский военный медик с позывным Санта.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, используют ли украинские военные психостимуляторы, Санта согласился: "Да, такая практика у них существует".

" Н е р а з в и д е л и в а п т е ч к а х п р е п а р а т ы , < . . . > я в н о с т и м у л я т о р ы и м о щ н ы е о б е з б о л и в а ю щ и е " , - п о я с н и л в о е н н ы й м е д и к .

Накануне главный военный священник в зоне СВО, протоирея Дмитрий Василенков заявил в Госдуме, что американские инструкторы готовят из украинских военнослужащих "воинов-зверей". Священник связал это с идеологией неоязычества.