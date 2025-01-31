Кадыров показал кадры уничтожения блиндажа ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Ими он поделился в своем Telegram-канале.

« В х о д е в о з д у ш н о й р а з в е д к и р а с ч е т Б П Л А о б н а р у ж и л з а м а с к и р о в а н н ы й ж и л о й б л и н д а ж п р о т и в н и к а , а т а к ж е в х о д в н е г о . К о о р д и н а т ы ц е л и б ы л и н е м е д л е н н о п е р е д а н ы о п е р а т о р у F P V - д р о н о в » , — н а п и с а л г л а в а Ч е ч н и .

Блиндаж, по его словам, превратился в «не слишком презентабельное место» после удара оперативно вылетевших на задание беспилотников. Атака была совершена оперативной группы «Бати» спецназа «Ахмат».

Ранее Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных ВСУ в Суджанском районе Курской области. На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике.