Военкоры заявили, что погибший в Курской области боец ВСУ искал нюдсы

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед смертью искал новости об окончании конфликта и мирных переговорах Москвы и Киева. Об этом пишет Telegram-канал Military Theme Z.

Военкоры заявили, что погибший в Курской области боец ВСУ искал нюдсы
© Газета.Ru

Канал опубликовал фотографию, на которой показаны якобы запросы украинского военнослужащего в интернете. На снимке видно, что боец интересовался новостями о завершении конфликта в 2025 году, а также сведениями о проведении мирных переговоров.

Также авторы обратили внимание, что боец ВСУ интересовался сливами украинской певицы Надежды Дорофеевой. По информации журналистов, украинский военнослужащий погиб в Курской области.

4 января боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным "Тута", одержавший победу в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины, рассказал, что после схватки забрал рацию украинского военного. По его словам, он слушал переговоры украинских бойцов, которые сообщали, что отправили шесть человек на поиски россиянина.

Военные новости
Надежда Дорофеева
Андрей Григорьев
Москва
Киев
Курск
Украина
Москва и Киев
Переговоры