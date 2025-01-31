Военкоры заявили, что погибший в Курской области боец ВСУ искал нюдсы

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед смертью искал новости об окончании конфликта и мирных переговорах Москвы и Киева. Об этом пишет Telegram-канал Military Theme Z.

© Газета.Ru

Канал опубликовал фотографию, на которой показаны якобы запросы украинского военнослужащего в интернете. На снимке видно, что боец интересовался новостями о завершении конфликта в 2025 году, а также сведениями о проведении мирных переговоров.

Также авторы обратили внимание, что боец ВСУ интересовался сливами украинской певицы Надежды Дорофеевой. По информации журналистов, украинский военнослужащий погиб в Курской области.

4 января боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным "Тута", одержавший победу в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины, рассказал, что после схватки забрал рацию украинского военного. По его словам, он слушал переговоры украинских бойцов, которые сообщали, что отправили шесть человек на поиски россиянина.