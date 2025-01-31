ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделю
Российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики.<...> Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области. <...> В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.