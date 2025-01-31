ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделю

Российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

" П о д р а з д е л е н и я г р у п п и р о в к и в о й с к " Ц е н т р " п р о д о л ж и л и п р о д в и ж е н и е в г л у б и н у о б о р о н ы п р о т и в н и к а и о с в о б о д и л и н а с е л е н н ы е п у н к т ы З е л е н о е , Н о в о е л и з а в е т о в к а и Н о в о в а с и л е в к а Д о н е ц к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и . < . . . > А к т и в н ы м и д е й с т в и я м и п о д р а з д е л е н и й г р у п п и р о в к и в о й с к " З а п а д " о с в о б о ж д е н н а с е л е н н ы й п у н к т Д в у р е ч н а я Х а р ь к о в с к о й о б л а с т и . < . . . > В р е з у л ь т а т е а к т и в н ы х д е й с т в и й п о д р а з д е л е н и й г р у п п и р о в к и в о й с к " В о с т о к " о с в о б о ж д е н н а с е л е н н ы й п у н к т В е л и к а я Н о в о с е л к а Д о н е ц к о й Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и " , - с о о б щ и л и т а м .