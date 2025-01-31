Российские войска отразили атаки 12-ти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отражения попыток вторжения в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия шли в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня и ряд других сел. Также была отражена одна контратака противника.

Среди прочего российские войска ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ.

До этого сообщалось, что постоянное представительство России при Организации объединенных Наций в Женеве планирует передать в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека данные о преступлениях Вооруженных силах Украины в селе Русское Поречное Курской области.