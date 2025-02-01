Раскрыто число находящихся под контролем России сел в Харьковской области

Около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, при этом в 34 из них есть доступ администрации. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

« Н у ж н о п о н и м а т ь , ч т о э т о в с е - т а к и с е л а в о с н о в н о м . Б о л ь ш и е т а к и е г о р о д а о б л а с т н о г о з н а ч е н и я , к о т о р ы е б ы л и р а й ц е н т р а м и , э т о н а с е г о д н я ш н и й д е н ь В о л ч а н с к » , — р а с с к а з а л о н .

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Ганчев отметил, что недавно российские военные освободили поселок Двуречное, который ранее был поселком городского типа.

« О с т а л ь н ы е п о с е л к и — э т о , к о н е ч н о , н е б о л ь ш и е с е л а , н о п о - п р е ж н е м у т а м п р о ж и в а ю т л ю д и » , — п о я с н и л о н .

22 января стало известно об установлении российскими военными контроля над селом Западное в Харьковской области. Информацию о взятии населенного пункта подтвердили в Министерстве обороны России.